चीन में डिस्टिलेशन का यह तरीका बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर तब जब अमेरिका के साथ तकनीक और बौद्धिक संपदा को लेकर तनाव बढ़ रहा है।

अमेरिकी अधिकारी इसके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, वहीं चीन इस रणनीति पर और ज्यादा जोर दे रहा है, ताकि AI के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक बहुत बड़े और जटिल AI मॉडल के ज्ञान और व्यवहार को एक छोटे और हल्के मॉडल में ट्रांसफर किया जाता है।