अमेरिकी AI की नकल कर रहा चीन, डिस्टिलेशन से प्रतिबंधों पर सेंध
चीन की टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक खास तरीका 'डिस्टिलेशन' इस्तेमाल करके अपनी रचनात्मकता दिखा रही हैं।
इसमें वे अपने छोटे, खुद के बनाए AI सिस्टम को बड़े अमेरिकी मॉडल के नतीजों की नकल करना सिखाती हैं।
चीन पर अमेरिका ने एडवांस्ड चिप्स तक पहुंच पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में यह तरीका उन प्रतिबंधों का असर कम कर सकता है।
डिस्टिलेशन के गलत इस्तेमाल की चिंता
चीन में डिस्टिलेशन का यह तरीका बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, खासकर तब जब अमेरिका के साथ तकनीक और बौद्धिक संपदा को लेकर तनाव बढ़ रहा है।
अमेरिकी अधिकारी इसके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, वहीं चीन इस रणनीति पर और ज्यादा जोर दे रहा है, ताकि AI के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक बहुत बड़े और जटिल AI मॉडल के ज्ञान और व्यवहार को एक छोटे और हल्के मॉडल में ट्रांसफर किया जाता है।