चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट्स थीम पार्क, करते हैं कई काम

यह पार्क करीब 4 लाख वर्ग मीटर के बड़े इलाके में फैला है। यहां रोबोट्स केवल मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि लाइव शो, पढ़ाई-लिखाई और होटल की सेवाओं में भी इनका इस्तेमाल होता है।

अभी एक कर्मचारी 3 रोबोट्स को संभालता है, लेकिन उनका मकसद है कि धीरे-धीरे एक ऑपरेटर 10 रोबोट्स को नियंत्रित कर सके। यहां बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है और पार्क से जो डाटा मिलता है, उससे आगे चलकर रोबोटिक सिस्टम्स को और बेहतर बनाया जा सकेगा।