मुख्य न्यायाधीश ने दी AI से नहीं डरने की सलाह, न्यायिक अधिकारियों को चेताया

उपयोग

संतुलित तरीके से उपयोग करने की हिदायत

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में न्यायपालिका की पुनर्कल्पना' CJI ने सम्मेलन में कहा कि न्याय प्रक्रिया में AI को संतुलित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ न्याय के मूल में निहित मानवीय विवेक, अनुभव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI के आने से न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण अवसर और गंभीर चुनौतियां दोनों ही सामने आती हैं और इसमें सार्थक तरीकों से दक्षता बढ़ाने की क्षमता है।