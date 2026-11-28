चेतन भगत ने AI के गलत इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी, रील्स को बताया जंक फूड
क्या है खबर?
लेखक चेतन भगत का मानना है कि लोगों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होने और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल होता जा रहा है। 'साहित्य आज तक 2026' के 9वें संस्करण में बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं को उम्मीद जगाने वाली कहानियों की जरूरत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल सीखने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।
चेतावनी
AI के सही इस्तेमाल पर जोर
भगत ने चेतावनी दी कि AI का इस्तेमाल धोखा देने या बिना मेहनत किए काम पूरा करने के तरीके के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "अगर आप धोखा देने के लिए AI का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी।"
इसके बजाय, उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे AI को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करने के बजाय, सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें।
रील्स
रील्स के बढ़ते प्रभाव का बताया नुकसान
भगत ने सोशल मीडिया पर रील्स के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, "लोगों से किताबें पढ़वाना बहुत मुश्किल हो गया है।"
उन्होंने कहा, "डांस वीडियो पर 50 लाख व्यूज आते हैं, जबकि किताबों को केवल 20,000 व्यूज मिलते हैं, हम कितनी अजीब दुनिया में रह रहे हैं।"
उन्होंने रील्स की तुलना 'जंक फूड' से की और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट देखते समय खुद पर नियंत्रण (सेल्फ-रेगुलेशन) रखने की जरूरत है।