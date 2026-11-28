लेखक चेतन भगत ने साहित्य आज तक 2026 में AI को लेकर अपने विचार रखे

चेतन भगत ने AI के गलत इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी, रील्स को बताया जंक फूड

क्या है खबर?

लेखक चेतन भगत का मानना ​​है कि लोगों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होने और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल होता जा रहा है। 'साहित्य आज तक 2026' के 9वें संस्करण में बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं को उम्मीद जगाने वाली कहानियों की जरूरत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल सीखने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।