अग्निकुल समुद्र में उतारेगा रॉकेट बूस्टर, स्पेस-X जैसी रीयूजेबल तकनीक पर चल रहा काम

मिशन 02 से पहले अग्निकुल ने 2024 में अपना मिशन 01 सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस मिशन 01 ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नई शुरुआत की थीं।

इसमें पहली बार कंपनी के 3D प्रिंटेड इंजन का सफल परीक्षण भी हुआ था। अपने इस नए मिशन के जरिए अग्निकुल भारत को रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में स्पेस-X जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों की कतार में ला खड़ा कर रहा है।

इससे अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की लागत घटेगी और आम लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा आसान बनेगी। यह सारा काम उनके भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (IIT) मद्रास रिसर्च पार्क में बने बेस से हो रहा है।