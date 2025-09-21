ChatGPT ने 29 वर्षीय महिला के लिए लिखा सुसाइड नोट

ChatGPT ने 29 वर्षीय महिला के लिए लिखा सुसाइड नोट

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:31 pm Sep 21, 202507:31 pm

क्या है खबर?

OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT का उपयोग बड़ी संख्या में लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि, अमेरिका में एक 29 वर्षीय लड़की ने इसका उपयोग सुसाइड नोट लिखने के लिए किया। द टाइम्स के अनुसार, सोफी रोटेनबर्ग नाम की इस महिला ने ChatGPT से साधारण सवाल पूछने से शुरुआत की, लेकिन धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे राज साझा करने लगी। उन्होंने महीनों तक AI को थेरेपिस्ट माना और परिवार से बातें छिपाईं।