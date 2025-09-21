ChatGPT ने 29 वर्षीय महिला के लिए लिखा सुसाइड नोट
क्या है खबर?
OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT का उपयोग बड़ी संख्या में लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि, अमेरिका में एक 29 वर्षीय लड़की ने इसका उपयोग सुसाइड नोट लिखने के लिए किया। द टाइम्स के अनुसार, सोफी रोटेनबर्ग नाम की इस महिला ने ChatGPT से साधारण सवाल पूछने से शुरुआत की, लेकिन धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे राज साझा करने लगी। उन्होंने महीनों तक AI को थेरेपिस्ट माना और परिवार से बातें छिपाईं।
मामला
क्या है मामला?
सोफी ने नौकरी छोड़कर यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन यात्रा से लौटने के बाद उन्हें काम नहीं मिला। अकेलेपन और तनाव ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। उन्होंने ChatGPT को 'हैरी' नाम देकर थेरेपी ली और आत्महत्या के विचार साझा किए। क्रिसमस से पहले उसने माता-पिता को फोन कर पुल से कूदने की बात कही। परिवार ने उसे घर लाया, लेकिन बाद में उन्होंने स्टेट पार्क जाकर अपनी जान दे दी।
जवाब
ChatGPT का जवाब
द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोफी ने अपना सुसाइड नोट लिखने और दोबारा लिखने में ChatGPT की मदद ली। उन्होंने ChatGPT से ऐसा नोट बनाने को कहा जिससे उसके परिवार को कम दुख हो। ChatGPT ने उन्हें 'बहादुर' कहा और ध्यान करने व गहरी सांस लेने जैसी सलाह दी। सोफी की मां ने आलोचना करते हुए कहा, "अगर कोई कहे कि वह आत्महत्या करने वाला है, तो नोट लिखने जैसी सलाह देना गलत है।" उन्होंने इसे बड़ी गलती बताया।