ChatGPT की सेवाएं कुछ घंटे की आउटेज के बाद वापस हुई ठीक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT बीती रात भारत समेत दुनिया के कई देशों में आउटेज की समस्या से प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में यूजर्स को चैटबॉट इस्तेमाल करने में दिक्कत आई। हालांकि, कुछ घंटे के आउटेज के बाद OpenAI ने इस समस्या का समाधान कर दिया है और ChatGPT की सेवाएं अब पहले की तरह ठीक हो गई हैं। कंपनी ने बताया कि तकनीकी खामी के चलते कुछ समय के लिए सिस्टम प्रभावित हुआ था।

परेशानी यूजर्स को मैसेज भेजने और जवाब पाने में आई परेशानी आउटेज के दौरान भारत में कई यूजर्स ने शिकायत की कि ChatGPT सवालों के जवाब नहीं दे रहा था या बार-बार एरर दिखा रहा था। कुछ लोगों को लॉग-इन करने में परेशानी हुई, जबकि कई यूजर्स को मैसेज भेजने के बाद कोई जवाब नहीं मिला। डाउन डिटेक्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर हजारों रिपोर्ट दर्ज की गईं, जिससे साफ हुआ कि समस्या सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बड़े स्तर पर फैली हुई थी।

एरर रेट OpenAI ने की बढ़े हुए एरर रेट की पुष्टि OpenAI ने अपने स्टेटस पेज पर बताया कि ChatGPT और उससे जुड़े प्लेटफॉर्म पर बढ़े हुए एरर रेट देखे गए थे। कंपनी के अनुसार, तकनीकी टीम ने तुरंत जांच शुरू की और जरूरी सुधार लागू किए। कुछ समय बाद OpenAI ने अपडेट जारी कर बताया कि मुख्य समस्या को ठीक कर लिया गया है और सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रही हैं। वर्तमान में सिस्टम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

