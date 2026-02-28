ChatGPT के सब्सक्राइबर की संख्या भी 5 करोड़ हो गई है

ChatGPT के साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स की संख्या पहुंची 90 करोड़, सब्सक्राइबर भी बढ़े

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने ChatGPT के साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 90 करोड़ तक पहुंच की घोषणा की है, जिससे यह चैटबॉट 1 अरब के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा अक्टूबर, 2025 में बताए गए 80 करोड़ यूजर्स से 10 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही AI कंपनी ने यह भी बताया कि अब उसके भुगतान करने वाले सब्सक्राइबर की संख्या 5 करोड़ हो गई है।