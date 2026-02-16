भारत में ChatGPT के साप्ताहिक यूजर्स की संख्या हुई 10 करोड़

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या भारत में काफी तेजी से बढ़ रही है। OpenAI का ChatGPT देश के सबसे लोकप्रिय AI ऐप्स में से एक बन गया है। अब कंपनी ने बताया है कि भारत में उसके हर हफ्ते करीब 10 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। इससे भारत OpenAI के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो गया है। यह जानकारी दिल्ली में होने वाले AI समिट से ठीक पहले साझा की गई।

बाजार अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि यूजर संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। दुनियाभर में ChatGPT के लगभग 80 करोड़ साप्ताहिक यूजर बताए जा रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में युवा आबादी और बड़ी इंटरनेट पहुंच को इस तेजी की बड़ी वजह माना जा रहा है, जिससे AI टूल्स का उपयोग तेजी से फैल रहा है।

स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बने सबसे बड़े यूजर ग्रुप ऑल्टमैन ने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूजर भारत में हैं। पढ़ाई, प्रोजेक्ट, रिसर्च और नोट्स बनाने जैसे कामों में ChatGPT का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कॉलेज और स्कूल स्तर पर भी इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ने भारत के लिए कम कीमत वाला ChatGPT गो प्लान पेश किया था, जिसे बाद में एक साल के लिए मुफ्त कर दिया गया। इससे छात्रों और नए यूजर को AI टूल अपनाने में काफी आसानी मिली।

