AI की रेस में ChatGPT सबसे आगे

AI की रेस में ChatGPT सबसे आगे, मासिक मोबाइल यूजर्स की संख्या 1 अरब से अधिक

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:33 pm Oct 06, 202607:33 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बाजार में ChatGPT की पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है। एंड्रीसेन होरोविट्ज़ की नई रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT के मासिक सक्रिय मोबाइल यूजर्स की संख्या 1 अरब से ज्यादा है। वहीं क्लाउड करीब 1 अरब मासिक विजिट के साथ वेब पर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में जेमिनी और क्लाउड के पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग बराबर बताई गई है। जेमिनी के भुगतान करने वाले यूजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।