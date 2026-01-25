ChatGPT जवाब देने के लिए ग्रोकिपीडिया का ले रहा सहारा, खतरे में विकिपीडिया का अस्तित्व

ChatGPT जवाब देने के लिए ग्रोकिपीडिया को स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है

क्या है खबर?

एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर हो, लेकिन उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के बीच सहयोग बढ़ रहा है। मस्क की xAI ने पिछले साल विकिपीडिया की टक्कर में ग्रोकिपीडिया पेश किया था और OpenAI का GPT-5.2 मॉडल अब सवालों के जवाब देने के लिए इसे स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसने एक दर्जन से अधिक सवालाें के जवाब देते समय 9 बार ग्रोकिपीडिया का हवाला दिया है।