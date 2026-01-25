ChatGPT जवाब देने के लिए ग्रोकिपीडिया का ले रहा सहारा, खतरे में विकिपीडिया का अस्तित्व
क्या है खबर?
एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर हो, लेकिन उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के बीच सहयोग बढ़ रहा है। मस्क की xAI ने पिछले साल विकिपीडिया की टक्कर में ग्रोकिपीडिया पेश किया था और OpenAI का GPT-5.2 मॉडल अब सवालों के जवाब देने के लिए इसे स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसने एक दर्जन से अधिक सवालाें के जवाब देते समय 9 बार ग्रोकिपीडिया का हवाला दिया है।
जवाब
इन सवालों में ली जा रही मदद
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, GPT-5.2 ने ईरान की राजनीतिक संरचनाओं से लेकर ब्रिटिश इतिहासकार सर रिचर्ड इवांस से संबंधित प्रश्नों पर xAI के प्लेटफॉर्म से मदद ली। इससे प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। GPT-5.2 एकमात्र बड़ा भाषा मॉडल (LLM) नहीं है, जो ग्रोकिपीडिया का हवाला देता है। एंथ्रोपिक का क्लाउड भी कई विषयों पर मस्क के विश्वकोश का संदर्भ दे रहा है, जिससे विकिपीडिया का अस्तित्व खतरे में लग रहा है।
आरोप
ग्रोकिपीडिया पर लग चुके हैं ये आरोप
अक्टूबर, 2025 में लॉन्च हुई ग्रोकिपीडिया एक AI से निर्मित ऑनलाइन विश्वकोश है, जिसका उद्देश्य विकिपीडिया को टक्कर देना है। इस पर विकिपीडिया से बहुत-सी जानकारी हूबहू कॉपी करने के साथ समलैंगिक विवाह और अमेरिका में 6 जनवरी के विद्रोह जैसे विषयों पर दक्षिणपंथी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। विकिपीडिया के विपरीत इसमें प्रत्यक्ष मानवीय संपादन की अनुमति नहीं है। इसके बजाय एक AI मॉडल कंटेंट लिखता है और परिवर्तनों के अनुरोधों का जवाब देता है।