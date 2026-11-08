बाइनेंस से चोरी हुए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद कर रहीं गुमनाम क्रिप्टो सेवाएं

चेनालिसिस का कहना है कि हैकर्स ने बाइनेंस से 6 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) से ज्यादा की रकम चुराई है और वे इस पैसे को उन क्रिप्टो सर्विसेज के जरिए भेज रहे हैं, जहां इसका पता लगाना मुश्किल होता है।

इन हैकर्स ने 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स में पैसा फैलाने के लिए थॉरचेन और वसाबी वॉलेट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि जब संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने क्रिप्टोकरेंसी सर्विसेज चलाने वालों से इस पैसे के फ्लो को रोकने में मदद करने की अपील की थी, तब भी इन सर्विसेज ने बिना किसी खास विरोध के काम करना जारी रखा।