एनवीडिया ने ऑटोनॉमस वाहनों के लिए ओपन-सोर्स मॉडल लॉन्च किया है

CES 2026: एनवीडिया ने लॉन्च की ओपन-सोर्स मॉडल अल्पामायो, जानिए कहां होगा उपयोग

क्या है खबर?

चिप निर्माता एनवीडिया ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल अल्पामायो लॉन्च किया है, जो सिमुलेशन टूल और डाटासेट का एक नया समूह है। इसका उद्देश्य भौतिक रोबोट और वाहनों को प्रशिक्षित करना है, ताकि ऑटोनॉमस वाहन जटिल ड्राइविंग स्थितियों में तर्क कर सकें। इससे वे दुर्लभ परिदृश्यों पर विचार कर सकते हैं, जटिल वातावरण में सुरक्षित रूप से ड्राइव कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग निर्णयों की व्याख्या कर सकते हैं।