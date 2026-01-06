LOADING...
एनवीडिया ने ऑटोनॉमस वाहनों के लिए ओपन-सोर्स मॉडल लॉन्च किया है

CES 2026: एनवीडिया ने लॉन्च की ओपन-सोर्स मॉडल अल्पामायो, जानिए कहां होगा उपयोग 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 06, 2026
10:21 am
क्या है खबर?

चिप निर्माता एनवीडिया ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल अल्पामायो लॉन्च किया है, जो सिमुलेशन टूल और डाटासेट का एक नया समूह है। इसका उद्देश्य भौतिक रोबोट और वाहनों को प्रशिक्षित करना है, ताकि ऑटोनॉमस वाहन जटिल ड्राइविंग स्थितियों में तर्क कर सकें। इससे वे दुर्लभ परिदृश्यों पर विचार कर सकते हैं, जटिल वातावरण में सुरक्षित रूप से ड्राइव कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग निर्णयों की व्याख्या कर सकते हैं।

फायदा 

मॉडल ड्राइविंग कार्रवाई के बारे में देगा जानकारी 

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग ने कहा, "भौतिक AI के लिए ChatGPT जैसा समय आ गया है, जब मशीनें वास्तविक दुनिया को समझने, तर्क करने और उस पर अमल करने लगेंगी।" उन्होंने बताया कि अल्पामायो न केवल सेंसर इनपुट लेकर स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सेलरेशन को सक्रिय करता है, बल्कि यह आपको बताता है कि वह क्या कार्रवाई करने वाला है, उस कार्रवाई के पीछे क्या कारण हैं और इसकी दिशा भी बताता है।"

उपयोग

डेवलपर कहां कर सकेंगे इसका उपयोग?

अल्पामायो 10 अरब पैरामीटर वाला एक तर्क-आधारित विजन लैंग्वेज एक्शन (VLA) मॉडल है। यह मॉडल वर्चुअल ऑक्यूपेंट (AV) को मानव की तरह सोचने की क्षमता देता है, जिससे यह जटिल परिस्थितियों को भी हल कर सकता है। अल्पामायो 1 का अंतर्निहित कोड हगिंग फेस पर उपलब्ध है। डेवलपर इसका उपयोग वाहन विकास के लिए, सरल ड्राइविंग सिस्टम को प्रशिक्षित करने या इसके ऊपर ऑटो-लेबलिंग सिस्टम जैसे उपकरण बनाने में कर सकते हैं।

