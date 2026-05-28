सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स में गंभीर खामियाें को लेकर जारी की चेतावनी 

माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स को अपडेट करने की दी सलाह

CERT-In ने सभी प्रभावित संगठनों और व्यक्तियों से अपील की है कि वे तुरंत अपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स को अपडेट कर लें। अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट पहले ही इन खामियों को ठीक करने के लिए पैच जारी कर चुका है। ये सुरक्षा कमियां मुख्य रूप से कमजोर ऑथेंटिकेशन और खराब इनपुट चेक जैसी समस्याओं के कारण पैदा हुई हैं।

अगर, आपकी संस्था एज्योर, एंट्रा ID या अन्य माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सेवाओं का इस्तेमाल करती है तो सुरक्षित रहने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक अपडेट गाइड का पालन करना बहुत जरूरी है।