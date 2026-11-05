टाटा के iRA ऐप में मिलीं गंभीर खामियां

टाटा के iRA ऐप में मिलीं 4 गंभीर खामियां, ग्राहकों की जानकारी पर मंडरा रहा खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:38 pm Nov 05, 202603:38 pm

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स के 2 मोबाइल ऐप में गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने iRA 2.0 और iRA.ev ऐप में 4 कमजोरियों की पहचान की है। एजेंसी ने बुधवार को चेतावनी जारी की। इन कमियों से ग्राहकों की निजी जानकारी और ऐप की सुविधाओं पर खतरा पैदा हो सकता है। प्रभावित ऐप इस्तेमाल करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और जल्द अपडेट करने को कहा है।