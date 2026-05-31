CBSE ने ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा खामियों को किया दूर, छात्रों का डाटा बताया सुरक्षित
एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑनमार्क पोर्टल में कुछ सुरक्षा खामियां उजागर की थीं, जिसके बाद बोर्ड ने इन गड़बड़ियों को ठीक कर लिया है।
इन खामियों के सामने आने के बाद छात्रों के डाटा पर खतरे की चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, बोर्ड ने साफ किया है कि जिस पोर्टल में यह गड़बड़ी मिली थी, उसका इस्तेमाल लाइव आंसर शीट की ग्रेडिंग के लिए कभी नहीं किया गया था।
इसका मतलब है कि किसी भी छात्र के अंक या निजी जानकारी सामने आने का कोई खतरा नहीं है।
CBSE ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की ली मदद
चीजों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए CBSE ने सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। इन विशेषज्ञों को सिस्टम को और मजबूत बनाने का काम सौंपा गया है।
बोर्ड ने उन एथिकल हैकर्स का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने सुरक्षा खामियों के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा, जिनके पास भी सुरक्षा से जुड़ी कोई अहम जानकारी है, बोर्ड ने उन्हें अपनी सुरक्षा टीम से संपर्क करने के लिए कहा है। यह कदम दिखाता है कि बोर्ड अपनी सभी डिजिटल शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहद गंभीर है।