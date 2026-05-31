CBSE ने ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा खामियों को किया दूर, छात्रों का डाटा बताया सुरक्षित 

CBSE ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की ली मदद

चीजों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए CBSE ने सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली है। इन विशेषज्ञों को सिस्टम को और मजबूत बनाने का काम सौंपा गया है।

बोर्ड ने उन एथिकल हैकर्स का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने सुरक्षा खामियों के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा, जिनके पास भी सुरक्षा से जुड़ी कोई अहम जानकारी है, बोर्ड ने उन्हें अपनी सुरक्षा टीम से संपर्क करने के लिए कहा है। यह कदम दिखाता है कि बोर्ड अपनी सभी डिजिटल शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहद गंभीर है।