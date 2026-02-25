कारगुरुज का डाटा लीक होने से यूजर्स की कई जानकारी उजागर हो गई है

कारगुरुज के 1.25 करोड़ यूजर के अकाउंट्स में सेंधमारी, कई जानकारी हुई लीक

क्या है खबर?

ऑटोमोबाइल मार्केटप्लेस कारगुरुज का डाटा लीक होने से लाखों ग्राहकों के नाम, ईमेल ID, फोन नंबर और पते उजागर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस डाटा ब्रीच में कंपनी के 1.25 करोड़ यूजर अकाउंट प्रभावित हुए हैं। प्रकाशित ग्राहक डाटा में यूजर अकाउंट ID मैपिंग, फाइनेंस के लिए योग्यता आवेदन डाटा, डीलर अकाउंट और सदस्यता जानकारी शामिल थी। बता दें कि 2006 में स्थापित कंपनी ऑनलाइन मार्केटप्लेस संचालित करती है, जो वाहन खरीदने-बेचने और फाइनेंस की सुविधा देती है।