कारगुरुज के 1.25 करोड़ यूजर के अकाउंट्स में सेंधमारी, कई जानकारी हुई लीक

कारगुरुज के 1.25 करोड़ यूजर के अकाउंट्स में सेंधमारी, कई जानकारी हुई लीक
क्या है खबर?
ऑटोमोबाइल मार्केटप्लेस कारगुरुज का डाटा लीक होने से लाखों ग्राहकों के नाम, ईमेल ID, फोन नंबर और पते उजागर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस डाटा ब्रीच में कंपनी के 1.25 करोड़ यूजर अकाउंट प्रभावित हुए हैं। प्रकाशित ग्राहक डाटा में यूजर अकाउंट ID मैपिंग, फाइनेंस के लिए योग्यता आवेदन डाटा, डीलर अकाउंट और सदस्यता जानकारी शामिल थी। बता दें कि 2006 में स्थापित कंपनी ऑनलाइन मार्केटप्लेस संचालित करती है, जो वाहन खरीदने-बेचने और फाइनेंस की सुविधा देती है।
जिम्मेदार
कौन है इस डाटा लीक के लिए जिम्मेदार?
सुरक्षा शोधकर्ता ट्रॉय हंट की डाटा ब्रीच सूचना देने वाली वेबसाइट हैव आई बीन पॉन्ड ने इस डाटा लीक के लिए शाइनीहंटर्स हैकिंग समूह को जिम्मेदार ठहराया है। यह समूह अपनी सोशल इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसमें हेल्प डेस्क पर कॉल करके पासवर्ड रीसेट की आवश्यकता वाले कर्मचारियों के रूप में खुद को प्रस्तुत करना शामिल है। इन हैकर्स ने कई विश्वविद्यालयों, गूगल और वर्कडे सहित सेल्सफोर्स के ग्राहकों से एक अरब से अधिक रिकॉर्ड चुराए हैं।
ओटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल क्षेत्र मे दूसरी बड़ी घटना
शाइनीहंटर्स ने हाल ही में पॉर्नहब और फिनटेक ऋण देने वाली दिग्गज कंपनी फिगर पर हैकिंग का दावा भी किया है। यह इस साल इस वेबसाइट द्वारा रिपोर्ट किया गया ऑटोमोबाइल से संबंधित दूसरा डाटा लीक है। पिछले महीने कथित तौर पर कारमैक्स से डाटा लीक की एक असफल कोशिश के बाद प्रकाशित किया गया डाटा लीक नोटिफिकेशन साइट ने बताया था। इस लीक में लगभग 4.31 लाख ईमेल एड्रेस, नाम, फोन नंबर और पते शामिल थे।