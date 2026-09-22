कार्डानो ने X402 के साथ की साझेदारी, AI अब खुद खरीदेगा सामान

x402 किट को 2025 में कॉइनबेस ने तैयार किया था। इसे लिनक्स फाउंडेशन की सपोर्ट वाली एक संस्था का समर्थन मिला हुआ है, जिसके सदस्यों में वीजा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी वेब रिक्वेस्ट को सीधे इंटरनेट रिक्वेस्ट में ही चेकआउट में बदल देती है।

कार्डानो फाउंडेशन के इंजीनियर्स ने जून में मंजूर हुई एक खास स्पेसिफिकेशन के साथ अपना काम शुरू किया है। वे डेवलपर्स के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें अभी टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट है और जल्द ही पाइथन का सपोर्ट भी मिलेगा।

हालांकि, टेस्ट लेन-देन तो सफल रहे हैं, लेकिन कंपनी के मेननेट पर इसका पूरा लॉन्च अभी बाकी है। इसके बावजूद, डेवलपर्स अब कार्डानो को इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं।