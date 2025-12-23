कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के सह-निर्माता विंस जम्पेला का सड़क हादसे में निधन

मॉडर्न वीडियो गेम्स की दुनिया के बड़े नाम और लोकप्रिय गेम कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज के सह-निर्माता विंस जम्पेला का 55 वर्ष की उम्र में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। यह दुर्घटना दक्षिणी कैलिफोर्निया के एंजेल्स क्रेस्ट हाईवे पर हुई, जब उनकी फरारी कार सड़क से फिसलकर कंक्रीट बैरियर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक, जम्पेला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

हादसा कैसे हुआ हादसा? कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार दोपहर करीब 12:45 बजे हुई। जम्पेला जिस कार में थे, वह एक टनल से निकलने के तुरंत बाद घुमावदार दो-लेन सड़क से बाहर चली गई, जहां नियंत्रण बिगड़ गया। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार एक अन्य यात्री की भी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल, दुर्घटना के कारणों की गहन जांच जारी है।

सफर कॉल ऑफ ड्यूटी से रेस्पॉन तक का सफर जम्पेला को कॉल ऑफ ड्यूटी बनाने वाले स्टूडियो इनफिनिटी वार्ड के सह-संस्थापक और पूर्व प्रमुख के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने फ्रेंचाइज की नींव रखी। उन्होंने मॉडर्न वारफेयर और मॉडर्न वारफेयर 2 जैसे बेहद लोकप्रिय गेम्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, जो ऐतिहासिक माने जाते हैं। साल 2010 में उन्होंने रेस्पॉन एंटरटेनमेंट की सह-स्थापना की, जहां टाइटनफॉल, एपेक्स लेजेंड्स और स्टार वॉर्स जेडी जैसे हिट गेम्स बने।

Advertisement