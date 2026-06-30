कैलिफोर्निया के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी क्लाउड की सुविधा

सरकारी क्षेत्र में कंपनी की साख होगी मजबूत

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने स्पष्ट किया है कि AI का मकसद सरकार के मानवीय कामों की जगह लेना नहीं, बल्कि हमारे कर्मचारियों की कार्य गति बढ़ाना है।

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है, जब एंथ्रोपिक को सुरक्षा कारणों से पेंटागन का अनुबंध नहीं मिल पाया था। हालांकि, कैलिफोर्निया के साथ काम करके कंपनी सरकारी क्षेत्र में अपनी साख मजबूत कर सकती है क्योंकि AI टूल अब न सिर्फ आम होते जा रहे हैं, बल्कि महंगे भी हो रहे हैं।