बोंटा ने बताया कि OpenAI ने सुरक्षा के कई बड़े और जरूरी कदम नहीं उठाए। उनके मुताबिक, ऐसी खबरें भी हैं कि कंपनी के AI मॉडल अपने आप साइबर हमले कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह मुकदमा इसलिए किया गया है क्योंकि कंपनी अपने मॉडल्स को सुरक्षित नहीं रख पाई और इसने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।

इस मुकदमे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि OpenAI जैसी कंपनियां नए AI टूल बनाते समय आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें।