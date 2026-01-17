कैलिफोर्निया ने xAI को अश्लील तस्वीरों पर रोक लगाने को कहा, जारी किया नोटिस

कैलिफोर्निया में ग्रोक से बनी अश्लील तस्वीरों को लेकर xAI की जांच की जा रही है

क्या है खबर?

कैलिफोर्निया सरकार ने एलन मस्क की xAI को नोटिस भेजकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक से बनी गैर-सहमति वाली अश्लील तस्वीरों को तुरंत रोकने को कहा है। अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बोंटा ने कहा है, "इस कंटेंट का विवरण देने वाली कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों को यौन गतिविधियों में लिप्त दिखाया गया है।" इस देखते हुए उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले को लेकर कंपनी की जांच शुरू कर दी है।