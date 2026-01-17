कैलिफोर्निया ने xAI को अश्लील तस्वीरों पर रोक लगाने को कहा, जारी किया नोटिस
क्या है खबर?
कैलिफोर्निया सरकार ने एलन मस्क की xAI को नोटिस भेजकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक से बनी गैर-सहमति वाली अश्लील तस्वीरों को तुरंत रोकने को कहा है। अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बोंटा ने कहा है, "इस कंटेंट का विवरण देने वाली कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों को यौन गतिविधियों में लिप्त दिखाया गया है।" इस देखते हुए उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले को लेकर कंपनी की जांच शुरू कर दी है।
आरोप
अटॉर्नी जनरल ने लगाया यह आरोप
अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने यह भी दावा किया कि xAI बिना सहमति के नग्न तस्वीरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, जिनका इस्तेमाल इंटरनेट पर महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि xAI अगले 5 दिनों के भीतर यह साबित कर देगा कि वह इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कदम उठा रहा है।
विरोध
कई देशों में हो रहा विरोध
इस विरोध का मुख्य कारण ग्रोक का 'स्पाइसी' मोड फीचर है, जिसे xAI ने अश्लील कंटेंट जनरेट करने के लिए बनाया था। जापान, कनाडा और ब्रिटेन ने ग्रोक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया ने अस्थायी रूप से इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। भारत में भी इस मामले को लेकर कंपनी को नोटिस दिया गया, जिसके बाद इस तरह का कंटेंट बनाने वाले सैंकड़ों अकाउंट्स को बंद किया गया है।