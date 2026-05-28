भारतीय स्टार्टअप C2i ने स्वदेशी स्मार्ट पावर चिप डिजाइन निर्माण के लिए भेजा

पीक XV कर रहा C2i को मदद

सरकार की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (DLI) ने दर्जनों प्रोजेक्ट्स और 100 से ज्यादा कंपनियों को आधुनिक चिप टूल्स में सहायता दी है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े बदलाव संभव हो पाए हैं।

पीक XV पार्टनर्स के सहयोग से C2i अब और भी AI केंद्रित चिप्स बनाना चाहता है और साथ ही दुनियाभर की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की भी तैयारी में है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) राम अनंत ने कहा, "यह हमारी टीम के लिए गर्व का पल है और सालों की कड़ी इंजीनियरिंग मेहनत का नतीजा है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने काबिलियत, टीम और अब चिप, सब कुछ भारत में ही तैयार किया है।"