एक्सबॉक्स खरीदना हुआ महंगा

एक्सबॉक्स खरीदना हुआ महंगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ाई गेमिंग कंसोल की कीमतें

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:58 am Jun 26, 202608:58 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी। कंपनी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसी वजह से अब एक्सबॉक्स कंसोल बनाना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है। कंपनी ने बढ़ी हुई लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है।