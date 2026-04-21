नासा ने आज एक एस्ट्रोयड धरती के पास से गुजरेगा

धरती के नजदीक से गुजरेगा बस बराबर का एस्टोयड, जानिए क्या है इससे खतरा

क्या है खबर?

नासा ने 21 अप्रैल को एक एस्ट्रोयड के पृथ्वी के निकट से गुजरने की पुष्टि की है। इसका नाम 2026 HJ1 है और यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचेगा। खगोलविद दूरबीनों की सहायता से इस पर नजर रख रहे हैं। इसकी अनुमानित चौड़ाई लगभग 23 फीट है, जो लगभग एक बस के आकार के बराबर है। यह धरती से लगभग 6.43 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का 1.6 गुना है।