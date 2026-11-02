अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाना 100 गुना तक महंगा

अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाना 100 गुना तक महंगा, गूगल ने बताई बड़ी चुनौती

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:28 pm Nov 02, 202602:28 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर बनाने के लिए तकनीकी कंपनियां अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। अब कुछ कंपनियां इन्हें अंतरिक्ष में बनाने की संभावनाएं भी तलाश रही हैं, लेकिन यह योजना काफी महंगी पड़ सकती है। गूगल के मुताबिक, अंतरिक्ष में AI डाटा सेंटर बनाने की लागत धरती पर ऐसे केंद्र तैयार करने के मुकाबले 100 गुना तक ज्यादा हो सकती है। विकल्प के तौर पर देखा जा रहा यह विचार फिलहाल खर्च के कारण बड़ी चुनौती बना हुआ है।