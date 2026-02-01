बजट 2026: वित्त मंत्री ने की किसानों के लिए AI टूल की घोषणा, क्या करेगा यह?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) देश का बजट पेश किया। बजट में आज किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए AI आधारित टूल्स अपनाने की बात कही है, ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती आसान हो और फैसले बेहतर तरीके से लिए जा सकें। इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी नई तकनीक का लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

टूल भारत विस्तार- खेती के लिए कई भाषाओं वाला AI टूल बजट में भारत विस्तार नाम के एक बहुभाषी AI टूल का प्रस्ताव रखा गया है। इस टूल को कृषि पोर्टल्स और खेती से जुड़े सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मकसद किसानों को उनकी भाषा में सही और समय पर जानकारी देना है। AI सिस्टम फसल, मौसम, मिट्टी और बाजार के डाटा के आधार पर किसानों को कस्टम सलाह देगा, जिससे खेती की उत्पादकता बेहतर हो सके। इससे गलत फैसलों का जोखिम कम होगा और लागत भी घटेगी।

रोजगार हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर से बढ़ेगी आय और रोजगार भारत सरकार ने बजट में हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर पहल की भी घोषणा की है। इसके तहत तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट्स जैसी फसलों पर फोकस किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे पलायन कम हो सकता है।

