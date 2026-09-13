BRICS समिट में AI के विकास की तेज रफ्तार को लेकर दी चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमें पर्याप्त नियंत्रण के बिना इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? BRICS शिखर सम्मेलन 2026 में मिस्र के AI विशेषज्ञ अहमद गमाल अलशर्कवी ने बताया कि तेज तकनीकी प्रगति भले ही रोमांचक लगे, लेकिन यह खतरनाक हो सकती है अगर, हम इन तकनीकों को ठीक से नियंत्रित न कर पाएं।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि असली सवाल यह नहीं है कि हमें AI को धीमा करना चाहिए। असली सवाल यह है कि जितनी तेजी से यह तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या हमारी उसे नियंत्रित करने की क्षमता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है?"