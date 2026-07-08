ब्लू रोज टेक्नोलॉजीज का लाइफट्री प्लेटफॉर्म 8 पीढ़ियों तक सहेजेगा पारिवारिक विरासत

वीडियो कॉल्स और मैसेजिंग की भी सुविधा

लाइफट्री पर आप अपने परिवार के शादियां या त्योहार जैसे बड़े पलों को साझा कर सकते हैं। साथ ही, आप अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल्स या मैसेज के जरिए निजी तौर पर बात भी कर सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि इसकी सुरक्षा काफी मजबूत है, इसलिए आप जो कुछ भी साझा करेंगे, उसे सिर्फ आपके परिवार के सदस्य ही देख पाएंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनीत जैन ने बताया कि लाइफट्री को सोशल मीडिया के एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर डिजाइन किया गया है, ताकि आप अपनी जड़ों का जश्न मना सकें और आपको प्राइवेसी या डाटा के गलत इस्तेमाल की कोई चिंता न हो।