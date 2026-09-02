ब्लू ओरिजन ने जीता नासा का कॉन्ट्रैक्ट

मंगल ग्रह पर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए ब्लू ओरिजन ने जीता नासा का कॉन्ट्रैक्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:03 am Sep 02, 202611:03 am

क्या है खबर?

नासा ने मंगल ग्रह पर संचार व्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्लू ओरिजन को एक बड़ा काम सौंपा है। कंपनी मंगल की कक्षा में भेजे जाने वाला एक खास ऑर्बिटर बनाएगी। इसके जरिए मंगल पर काम कर रहे अंतरिक्ष यानों से जरूरी जानकारी धरती तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की संभावित कीमत 70 करोड़ डॉलर (लगभग 6,800 करोड़ रुपये) है। ब्लू ओरिजन को 31 दिसंबर, 2028 तक ऑर्बिटर तैयार करके नासा के लिए उपलब्ध कराना होगा।