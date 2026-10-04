ब्लू ओरिजन ने चंद्रमा बेस के लिए पेश किया नया सोलर पावर टावर

इसी साल जुलाई में इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें पावर टावर की मॉड्यूलर बनावट सामने आई। इसका मतलब है कि इसे कई दूसरे टावर्स के साथ जोड़कर चंद्रमा पर एक बड़ा ऊर्जा नेटवर्क बनाया जा सकता है।

यह हनीबी रोबोटिक्स की तकनीक पर बना है और LAMPS को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में 2024 में टेस्ट किया गया था। ब्लू ओरिजन का मानना है कि यह सोलर टावर नासा के योजनाबद्ध मून बेस का हिस्सा होगा।

नासा का लक्ष्य है कि 2032 तक उनका मून बेस पूरी तरह से काम करने लगे। साफ है कि हम चंद्रमा पर रहने के एक कदम और करीब आ गए हैं।