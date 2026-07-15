स्कॉटलैंड में ब्लड टेस्ट से होगी अल्जाइमर की शुरुआती और सटीक पहचान

यह टेस्ट फॉस्फोराइलेटेड टाऊ 181 (p-tau181) और p-tau217 नाम के 2 खास प्रोटीन की जांच करता है। ये प्रोटीन दिमाग में होने वाले उन बदलावों का इशारा देते हैं, जिनका संबंध अल्जाइमर से होता है।

एक अध्ययन के अनुसार, यह नया टेस्ट मौजूदा मेमोरी टेस्ट या स्कैन के मुकाबले अल्जाइमर का पता लगाने या उसे खारिज करने में ज्यादा तेज और सटीक साबित हो सकता है।

इस प्रोजेक्ट की कमान स्कॉटिश ब्रेन साइंसेज के हाथों में है। इसका मकसद है इस तकनीक को आम चिकित्सकीय जांच का हिस्सा बनाना है, जिससे डिमेंशिया का पता लगाने के तरीके में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है।