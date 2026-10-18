नासा के साथ आप भी आकाशगंगा में खोज सकते हैं ब्लैक होल

अंतरिक्ष के डाटा में कई पेचीदा पैटर्न होते हैं, जिन्हें समझने में आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को दिक्कत आती है। ऐसे में इंसानों की मदद बहुत मायने रखती है।

2021 में जूनिवर्स पर लॉन्च होने के बाद से अब तक करीब 23,000 स्वयंसेवकों ने लाखों डाटा पॉइंट को छांटने में सहायता की है। इससे खगोलविदों के लिए संभावित ब्लैक होल को ढूंढना आसान और किफायती हो गया है।

यह प्रोजेक्ट जल्द ही अंतरिक्ष मिशन के और भी डाटा का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इससे ऐसे कई और छिपे हुए ब्लैक होल को खोजने में मदद मिल सकती है।