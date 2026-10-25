बिल गेट्स ने AI से 20 साल में नौकरी की दुनिया बदलने की दी चेतावनी
माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आने वाले 20 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ग्राहक सेवा, सेल्स कॉल्स और अकाउंटिंग जैसे कई क्षेत्रों की नौकरियां छीन सकता है।
पॉडकास्ट डिकोडर पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि AI इन कामों को इंसानों से कहीं ज्यादा कुशलता से कर पाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि यह बड़ा बदलाव सभी के लिए आसान नहीं होगा।
मुश्किल कम करने के लिए सुझाव दिए
गेट्स ने काम के सप्ताह छोटे करने और जल्दी रिटायरमेंट को बढ़ावा देने जैसे उपाय सुझाए हैं, ताकि नौकरियों के नुकसान से पैदा होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सके।
उनका कहना है कि जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, कला या बच्चों की देखभाल जैसी रचनात्मक या सेवा-भाव वाली भूमिकाओं में इंसानों की भागीदारी हमें जोड़े रखेगी।
इन चुनौतियों के बावजूद वे इस बात को लेकर आशावान हैं कि AI लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा क्योंकि इससे चीजें सस्ती होंगी और सभी के लिए सुलभ हो जाएंगी।