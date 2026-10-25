बिल गेट्स ने AI से 20 साल में नौकरी की दुनिया बदलने की दी चेतावनी

गेट्स ने काम के सप्ताह छोटे करने और जल्दी रिटायरमेंट को बढ़ावा देने जैसे उपाय सुझाए हैं, ताकि नौकरियों के नुकसान से पैदा होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सके।

उनका कहना है कि जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, कला या बच्चों की देखभाल जैसी रचनात्मक या सेवा-भाव वाली भूमिकाओं में इंसानों की भागीदारी हमें जोड़े रखेगी।

इन चुनौतियों के बावजूद वे इस बात को लेकर आशावान हैं कि AI लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा क्योंकि इससे चीजें सस्ती होंगी और सभी के लिए सुलभ हो जाएंगी।