बिल गेट्स ने AI के लिए नियम बनाने में अमेरिकी नेतृत्व पर दिया जोर

बिल गेट्स चाहते हैं कि अमेरिका आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नियमों में अगुवाई करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर, सरकारी नियम नहीं बनाए गए तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं।

हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए आलोचना की क्योंकि वे फेडरल निगरानी का विरोध कर रहे थे। गेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि AI इतनी ताकतवर तकनीक है, जो समाज में बड़े बदलाव ला सकती है।