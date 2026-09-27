बिल गेट्स ने कहा- निजी रिश्तों में नहीं करते AI का इस्तेमाल

बिल गेट्स ने हाल ही में खुलासा किया कि वे अपने निजी रिश्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने बताया कि उन्हें असली लोगों से जुड़ना ज्यादा पसंद है। NBC के शो 'मीट द प्रेस' में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक ने मजाकिया लहजे में कहा, "मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, जो यह पूछता फिरे कि हे, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? हे, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं?' इसलिए मैंने कभी इस रास्ते पर चलना नहीं चाहा, क्योंकि परिवार और दोस्तों के मामले में मैं भाग्यशाली हूं।" उन्होंने आगे कहा कि सच्चे मेलजोल के लिए वे अपने परिवार और दोस्तों पर ही निर्भर रहते हैं।