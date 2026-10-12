AI का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बने विमान-दवाओं जैसे सुरक्षा कानून- बिल गेट्स

माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए भी कारों और दवाओं की तरह सख्त नियम होने चाहिए।

हाल ही में उन्होंने अपने एक पोस्ट में साफ कहा कि AI से बेहतरीन फायदे उठा सकें और लोगों को भी सुरक्षित रख सकें, इसके लिए हमें सही सुरक्षा इंतजाम करने होंगे।

उन्होंने कहा, "जैसे हम विमानों, कारों और दवाओं पर नियम लागू करते हैं, वैसे ही कुछ सुरक्षा इंतजाम करने होंगे, जिनसे हम AI की बेजोड़ क्षमता का पूरा फायदा उठा पाएं और इसके खतरों को भी कम कर सकें।"