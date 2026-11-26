भारतजेन ने अपना अपडेटेड AI मॉडल पेश किया है

भारतजेन ने लॉन्च किया पत्रम 1.5 AI मॉडल, जानिए किस काम में है उपयोगी

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारतजेन ने 'पत्रम 1.5' मॉडल लॉन्च किया है। इसे जटिल भारतीय दस्तावेजों को पढ़ने और समझने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल कई भाषाओं में मौजूद उन दस्तावेजों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करता है, जो ठीक से स्कैन नहीं किए गए हैं या जिन पर स्टाम्प, हस्ताक्षर या हाथ से लिखा गया कंटेंट है। नया मॉडल जून, 2025 में लॉन्च किए गए इसके पिछले वर्जन 'पत्रम 1' का एक अपग्रेड है।