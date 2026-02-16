किसानों के लिए भारत-विस्तार AI टूल कल होगा लॉन्च, जानिए क्या करेगा यह काम

काम क्या करेगा यह काम? भारत-विस्तार फसल की प्लानिंग, खेती के तरीके, कीट नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान और बाजार भाव जैसी जानकारी देगा। साथ ही, यह सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और शिकायत समाधान में भी मदद करेगा। लॉन्च के बाद किसान PM-KISAN, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड सहित कई प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आसानी से पा सकेंगे। इसके साथ ही मौसम और कीटों से जुड़े समय-समय पर अलर्ट भी मिलेंगे।

घोषणा बजट में हुई थी घोषणा इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में की थी। उन्होंने बताया था कि यह टूल एग्रीस्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि पैकेज को AI सिस्टम से जोड़ेगा। इसका मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शुरुआत में यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा।

