HR भर्ती तरीके को बेहतर बनाने वाले 5 AI टूल्स

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एटफोल्ड AI: हुनर पर आधारित समझ

एटफोल्ड AI हुनर को पहचानने की अपनी खास क्षमता के लिए जाना जाता है, जो उम्मीदवारों को काम के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से चुनता है। यह ऐसे संभावित उम्मीदवारों को सामने लाता है, जिन्होंने शायद सीधा आवेदन न किया हो, लेकिन उनके हुनर और अनुभवों का विश्लेषण करके उन्हें सही जगह दिखाता है। टूल उन टीमों के लिए काम आता है, जो केवल पद या पिछले अनुभव के बजाय हुनर पर ज्यादा ध्यान देकर सही प्रतिभा ढूंढ रही हैं।