HR भर्ती तरीके को बेहतर बनाने वाले 5 AI टूल्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स दुनियाभर में HR भर्ती के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये सही प्रतिभागी ढूंढने, उनकी जांच करने, साक्षात्कार तय करने और उन्हें काम के लिए चुनने जैसी प्रक्रियाओं को अपने आप करते हैं। इन टूल्स से भर्ती के फैसले तेजी से और एकरूपता के साथ लिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे बेहतरीन AI टूल्स हैं, जो दुनियाभर में भर्ती के तरीकों को बेहतर बना रहे हैं।
#1
एटफोल्ड AI: हुनर पर आधारित समझ
एटफोल्ड AI हुनर को पहचानने की अपनी खास क्षमता के लिए जाना जाता है, जो उम्मीदवारों को काम के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से चुनता है। यह ऐसे संभावित उम्मीदवारों को सामने लाता है, जिन्होंने शायद सीधा आवेदन न किया हो, लेकिन उनके हुनर और अनुभवों का विश्लेषण करके उन्हें सही जगह दिखाता है। टूल उन टीमों के लिए काम आता है, जो केवल पद या पिछले अनुभव के बजाय हुनर पर ज्यादा ध्यान देकर सही प्रतिभा ढूंढ रही हैं।
#2
पैराडॉक्स: बातचीत करने वाला AI असिस्टेंट
दूसरे बॉट्स से अलग पैराडॉक्स का बातचीत करने वाला AI असिस्टेंट ओलिविया तब बहुत मददगार है, जब बड़े पैमाने पर भर्ती करनी हो। यह बॉट उम्मीदवारों से बातचीत करता है, उनके सवालों के जवाब देता है और इंटरव्यू भी तय कर देता है। इस तरह यह उम्मीदवार को 24 घंटे सातों दिन किसी इंसान के दखल के बिना जोड़े रखता है, जो उन कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया है, जिन्हें बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती करना होता है।
#3
हॉयरव्यू: वीडियो इंटरव्यू और असेसमेंट
हॉयरव्यू AI से चलने वाले वीडियो इंटरव्यू और असेसमेंट के लिए सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यह अलग-अलग जगह से काम करने वाली भर्ती टीमों के लिए एक जैसे मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जिससे उम्मीदवारों की जांच करने की प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहती है। भर्ती करने वाले इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से व्यवस्थित इंटरव्यू लेने के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही यह इंटरव्यू प्रक्रिया में होने वाले भेदभाव को भी खत्म करता है।
#4
हिरीज: उम्मीदवार ढूंढने का पूरा प्लेटफॉर्म
उम्मीदवारों को खोजने, उनसे जुड़ने और उनके डाटा का विश्लेषण करने वाली सभी चीजों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराकर यह एक मजबूत विकल्प बन जाता है। भर्ती करने वालों को न सिर्फ एडवांस्ड सर्च क्षमताओं के जरिए संभावित उम्मीदवार ढूंढने में मदद करता है, बल्कि उनसे जुड़े आंकड़े भी बताता है। इनसे आप समय के साथ अपनी भर्ती की रणनीतियों को और बेहतर बना सकते हैं और जरूरतों के हिसाब से सही टैलेंट को ढूंढ पाते हैं। .
#5
टेक्स्टियो लूप: जॉब पोस्टिंग को बेहतर बनाना
टेक्स्टियो लूप जॉब पोस्टिंग को सुधारने में काम आता है। यह बेहतर शब्दों का सुझाव देता है, जिससे ज्यादा आवेदक मिलें और कंपनी की अच्छी पहचान बनाने में भी मदद मिलती है। पहले की सफल पोस्टिंग और इंडस्ट्री के रुझानों से मिले डाटा के आधार पर जॉब डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाली भाषा को बेहतर बनाकर अलग-अलग तरह के टैलेंट को आसानी से आकर्षित करता है। यह कंपनियों द्वारा तय किए गए गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना होता है।