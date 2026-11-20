बेपीकोलंबो 8 साल बाद पहुंचा बुध ग्रह के पास

बेपीकोलंबो 8 साल बाद पहुंचा बुध ग्रह के पास, क्या है मिशन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:26 pm Nov 20, 202605:26 pm

क्या है खबर?

यूरोप और जापान का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन बेपीकोलंबो 8 साल के लंबे सफर के बाद बुध ग्रह तक पहुंच गया है। इस दौरान अंतरिक्ष यान ने करीब 10 अरब किलोमीटर की दूरी तय की है। अब यह बुध की कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शनिवार को यान के थ्रस्टर चालू किए जाएंगे। सफल होने पर यह बुध की परिक्रमा करने वाला इतिहास का दूसरा अंतरिक्ष मिशन बन जाएगा।