IIT खड़गपुर में स्थापित होगा भारत का पहला फिजिकल AI स्कूल

भारतीय औद्योगिक संस्थान (IIT) खड़गपुर अब बेंजामिन गुप्ता स्कूल ऑफ फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की स्थापना कर रहा है। यह भारत का अपनी तरह का पहला ऐसा स्कूल होगा, जो AI को असल दुनिया के व्यावहारिक उपयोगों के साथ जोड़ेगा। पूर्व छात्र विनोद गुप्ता और IIT KGP फाउंडेशन अमेरिका के सहयोग से बन रहे इस नए स्कूल का लक्ष्य यह समझना है कि AI रोबोटिक्स और फिजिकल सिस्टम के साथ मिलकर कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकता है।