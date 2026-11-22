बीवर मून के बाद आप कुछ और सुपरमून देख पाएंगे। 24 दिसंबर को कोल्ड मून, 22 जनवरी को वोल्फ मून और 20 फरवरी को स्नो मून दिखेगा।

अगर, आप स्कॉटलैंड या उत्तरी इंग्लैंड में हैं तो इस महीने के शो के लिए साफ आसमान मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो लोग दक्षिणी इलाकों में हैं, उन्हें बादलों और बारिश से बचना पड़ सकता है।

इसे अच्छे से देखने के लिए बाहर निकलने से पहले BBC वेदर की वेबसाइट या ऐप जरूर देख लें।