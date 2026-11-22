24 नवंबर से लगातार दिखेगा 4 सुपरमून का अद्भुत नजारा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
बीवर मून 24 नवंबर को दिखना शुरू होगा। इसके साथ ही लगातार 4 सुपरमून का यह अनोखा सिलसिला शुरू हो जाएगा।
धरती के करीब आने की वजह से यह चांद आम दिनों के मुकाबले करीब 30 फीसदी ज्यादा चमकीला और 14 फीसदी बड़ा नजर आएगा, जिसे पेरीजी कहते हैं।
खासकर चांद उगते समय, जब आपको एक कमाल का 'मून इल्यूजन' दिखेगा, जिससे यह और भी बड़ा लगेगा।
अलग-अलग क्षेत्रों में दिखने की संभावना
बीवर मून के बाद आप कुछ और सुपरमून देख पाएंगे। 24 दिसंबर को कोल्ड मून, 22 जनवरी को वोल्फ मून और 20 फरवरी को स्नो मून दिखेगा।
अगर, आप स्कॉटलैंड या उत्तरी इंग्लैंड में हैं तो इस महीने के शो के लिए साफ आसमान मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो लोग दक्षिणी इलाकों में हैं, उन्हें बादलों और बारिश से बचना पड़ सकता है।
इसे अच्छे से देखने के लिए बाहर निकलने से पहले BBC वेदर की वेबसाइट या ऐप जरूर देख लें।