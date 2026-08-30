19 साल के छात्र ने AI की मदद से सुलझाई कई समस्याएं

किसानों के लिए नाइक का मिट्टी जांचने वाला टूल गिटेक्स यूथएक्स हैकाथॉन में पहले स्थान पर रहा। 2023 में ईंधन की खपत कम करने वाले उनके AI मॉडल ने RTA दुबई सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन हैकाथॉन में पहला पुरस्कार जीता।

उन्होंने डीपफेक का पता लगाने वाला एक एक्सटेंशन भी बनाया, जिसे TDRA इनोवेटएक्स हैकाथॉन में सबसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट का सम्मान मिला। उनके काम को दुनियाभर में पहचान मिली है और उन्हें समाज सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं।

नाइक का कहना है, "UAE ने मुझे सिखाया है कि असली नवाचार केवल कुछ शानदार या तकनीकी रूप से एडवांस चीज बनाने के बारे में नहीं है। असली नवाचार तो वास्तविक चुनौतियों का सामना करने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में है।"