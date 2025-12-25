AWS ने क्रिसमस पर हुए बड़े आउटेज से किया इनकार

अमेजन की क्लाउड सेवा अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) ने क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे की रात किसी भी बड़े आउटेज से साफ इनकार किया है। इससे पहले सोशल मीडिया और आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर दावा किया गया था कि कई ऑनलाइन गेम्स और प्लेटफॉर्म्स काम नहीं कर रहे हैं। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, अमेरिका में करीब 4,000 यूजर्स ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके बाद क्लाउड सर्विस में बड़ी खराबी की अटकलें तेज हो गई थीं।

दिक्कतें गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखी दिक्कतें सबसे ज्यादा शिकायतें एपिक गेम्स से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को लेकर सामने आईं हैं। यूजर्स ने फोर्टनाइट, आर्क रेडर्स और रॉकेट लीग में लॉगिन और सर्वर एरर की बात कही। कुछ लोगों ने स्टीम पर भी समस्याओं की रिपोर्ट की है, जिससे गेमिंग अनुभव प्रभावित हुआ। कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ परेशानी आने से यूजर्स को लगा कि इसके पीछे किसी एक कॉमन क्लाउड प्रोवाइडर की भूमिका हो सकती है।

चेतावनी AWS का जवाब और चेतावनी AWS ने इन सभी दावों को गलत बताया और कहा कि उसकी सभी सर्विस सामान्य रूप से चल रही थीं और किसी बड़े आउटेज की पुष्टि नहीं हुई। कंपनी के मुताबिक, किसी अन्य नेटवर्क या थर्ड-पार्टी सर्विस में आई दिक्कत को AWS आउटेज समझ लिया गया, जिससे गलतफहमी फैली। AWS ने यूजर्स से कहा कि वे सर्विस स्टेटस की पुष्टि के लिए सिर्फ AWS हेल्थ डैशबोर्ड पर भरोसा करें, न कि सोशल मीडिया अफवाहों पर।

