नए तरीके से एक साल पहले लगा सकेंगे अल नीनो-ला नीना का पूर्वानुमान

पता चला है कि प्रशांत महासागर की शुरुआती स्थिति से ही सारा फर्क पड़ता है। जब ला नीना पहले से चल रहा होता है, तब पूर्वानुमान सबसे सटीक होते हैं, लेकिन अगर, स्थिति सामान्य दिख रही हो तो अनुमान उतने भरोसेमंद नहीं होते।

शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि मशीन लर्निंग इन कमियों को भरने में कारगर हो सकती है। हालांकि, वे अभी इसकी जांच कर रहे हैं। अगर, यह तरीका कामयाब होता है तो हमें खराब मौसम के आने से पहले ही और भी बेहतर जानकारी मिल पाएगी।