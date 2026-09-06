वैज्ञानिकों ने बनाए जान बचाने वाले रोबो-कॉकरोच

टीम बड़े क्वींसलैंड कॉकरोच में छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाती है। इन उपकरणों की मदद से टीम इन कीड़ों को इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए नियंत्रित कर पाती है।

इन रोबो-कॉकरोच के 2 मॉडल बनाए गए हैं। एक में कैमरा लगा है, जो पीड़ितों को ढूंढने में मदद करेगा, वहीं दूसरे में एक छोटी सिरिंज फिट की गई है, जिससे जरूरतमंदों तक दवा पहुंचाई जा सकेगी।

लैब में हुए टेस्ट के दौरान इंजेक्शन देने वाला सिस्टम करीब 95 फीसदी कामयाब रहा, लेकिन यह तभी कामयाब हो पाया, जब कॉकरोच अपने लक्ष्य से 150 मिलीमीटर की दूरी पर था।

शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये रोबो-कॉकरोच अगले 5 से 10 सालों में असली बचाव अभियानों के लिए तैयार हो जाएंगे।