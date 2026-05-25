आसुस ने लॉन्च किया VM441 AiO कंप्यूटर, मिलेंगे AI फीचर 

AI फीचर्स के साथ फुल HD टचस्क्रीन

VM441 में आपको फुल HD टचस्क्रीन मिलती है, जो शानदार व्यूइंग एंगल्स और जानदार रंगों के साथ आती है। यह स्क्रीन ऑफिस के काम और लगातार फिल्में या शो देखने के लिए बेहतरीन है।

स्नैपड्रैगन X चिप की वजह से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की खास क्षमताएं हैं, जिससे आप एक साथ कई काम बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं।

इसमें डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स, AI नॉइज कैंसिलेशन और प्राइवेसी शटर के साथ विंडोज हेलो-रेडी कैमरा भी दिया गया है। इस AiO के साथ आपको वायरलेस कीबोर्ड और माउस का सेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 का लाइफटाइम एक्सेस और एक साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है।