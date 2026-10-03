एलियन नहीं एक्सोप्लैनेट से इस कारण आ रहे रेडियो सिग्नल, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

खगोलविदों ने एक सौरमंडल से बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह एक्सोप्लैनेट से आ रही रेडियो तरंगें पकड़ी हैं। यह एक्सोप्लैनेट धरती से 63 प्रकाश-वर्ष दूर है और यह किसी एक्सोप्लैनेट से रेडियो उत्सर्जन की पहली सीधी खोज है।

शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि यह एलियंस का संकेत हो सकता है, लेकिन असल में ये सिग्नल इस ग्रह के अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से निकल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर ऑरोरा (ध्रुवीय ज्योति) पैदा होती हैं। हार्वर्ड के वैज्ञानिक एडो बर्गर ने इसे एक बहुत ही अनोखी खोज बताया है।