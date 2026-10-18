खगोलविदों ने अंतरिक्ष में खोजे अनोखे रंग के 2 सफेद बौने तारे

खगोलविदों ने 2 ऐसे सफेद बौने तारों की पहचान की है, जिनके रंग बहुत ही अनोखे हें। इनमें से एक हरा चमकता है और दूसरा संभवतः अब तक का सबसे लाल तारा है, जिसे देखा गया है।

ये दोनों तारे पृथ्वी से 65-प्रकाश वर्ष के दायरे में हें। इनमें से WD J1011+2845 तारा तो पृथ्वी से केवल 48-प्रकाश वर्ष दूर है। हरा तारा, जिसका नाम WD J1330+6435 है, इसे अपना रंग वायुमंडल में मौजूद ढेर सारे कैल्शियम, लिथियम और सोडियम की वजह से मिलता है। इसमें सोडियम स्पेक्ट्रम के नारंगी हिस्से को सोख लेता है।

दूसरा WD J1011+2845 तारा गहरे सैल्मन-गुलाबी (हल्का गुलाबी और नारंगी का मिश्रण) रंग का दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके गहरे संवहन क्षेत्र ने इसके कोर से कार्बन को इसकी सतह तक ऊपर उठा दिया है। कार्बन के अणु प्रकाश को इतना अधिक विकृत करते हैं कि इसका लगभग सारा प्रकाश 600 नैनोमीटर से अधिक की तरंग दैर्ध्य में सिमट जाता है।